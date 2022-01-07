Trabzonspor'da bir dönemin parlayan yıldızı takımdan ayrılıyor, Abdulkadir arkadaşlarına veda etti!

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen 27 yaşındaki orta saha, teknik ekip ve yönetimle yaptığı görüşmeden sonra ayrılık kararı aldı.

4 TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen takım arkadaşlarına başarı dileyen Abdulkadir, böylece vedasını etti. Giresunspor, Adana Demirspor, Konyaspor ve Fatih Karagümrük'le görüşme halinde olan başarılı oyuncu, kısa süre içinde yeni takımına imza atacak.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor formasıyla 104 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 6 asistle oynadı. 2018-2019'da yaptığı çıkışla takımın bankosu haline gelen Abdulkadir, A Milli Takım' kadar yükselmişti.

GÖZDEN DÜŞTÜ

27 Temmuz 2021'de sözleşme uzatan fakat son zamanlarda Abdullah Avcı'nın fazla şans vermediği oyuncu, bu sezon sadece 6 maçta görev yaptı.

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