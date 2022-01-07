Trabzonspor'da bir dönemin parlayan yıldızı takımdan ayrılıyor, Abdulkadir arkadaşlarına veda etti! - Haberler Spor
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Trabzonspor'da bir dönemin parlayan yıldızı takımdan ayrılıyor, Abdulkadir arkadaşlarına veda etti!

Trabzonspor'da bir dönemin parlayan yıldızı takımdan ayrılıyor, Abdulkadir arkadaşlarına veda etti!
Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonspor'da, bir dönem yıldızı parlayan Abdulkadir Parmak takımdan ayrılıyor. Arkadaşlarıyla vedalaşan 27 yaşındaki orta sahanın yeni takımı kısa sürede belli olacak.

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen 27 yaşındaki orta saha, teknik ekip ve yönetimle yaptığı görüşmeden sonra ayrılık kararı aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen takım arkadaşlarına başarı dileyen Abdulkadir, böylece vedasını etti. Giresunspor, Adana Demirspor, Konyaspor ve Fatih Karagümrük'le görüşme halinde olan başarılı oyuncu, kısa süre içinde yeni takımına imza atacak.

Trabzonspor'da bir dönemin parlayan yıldızı takımdan ayrılıyor, Abdulkadir arkadaşlarına veda etti!

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor formasıyla 104 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 6 asistle oynadı. 2018-2019'da yaptığı çıkışla takımın bankosu haline gelen Abdulkadir, A Milli Takım' kadar yükselmişti.

Trabzonspor'da bir dönemin parlayan yıldızı takımdan ayrılıyor, Abdulkadir arkadaşlarına veda etti!

27 Temmuz 2021'de sözleşme uzatan fakat son zamanlarda Abdullah Avcı'nın fazla şans vermediği oyuncu, bu sezon sadece 6 maçta görev yaptı.

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