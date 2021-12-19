Trabzonspor'da Ağaoğlu A takımını kurdu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 78'inci Olağan Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulunda görevleri belirledi. Medical Park Stadyumu'nda dün gerçekleşen Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu görev dağılımı yaptı. Trabzonspor'un yeni Asbaşkanı Ertuğrul Doğan olurken Ömer Sağıroğlu Kulüp Genel Sekreteri sorumluluğunu üstlendi. Başkan yardımcıları ise Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan ve Zeyyat Kafkas olarak belirlendi.