Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı

Sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor'un yetenekli futbolcusu Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında yeni bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Mortadha Ben Ouannes'in müdahalesiyle yerde kalan futbolcu, sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Karşılaşmanın sonunda milli futbolcunun durumuyla ilgili açıklamada bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Doktordan aldığım bilgi çaprazda bir şey yok. Birkaç gün sonra daha iyi olacak" dedi.