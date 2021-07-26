Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı
Sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor'un yetenekli futbolcusu Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında yeni bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Mortadha Ben Ouannes'in müdahalesiyle yerde kalan futbolcu, sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Karşılaşmanın sonunda milli futbolcunun durumuyla ilgili açıklamada bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Doktordan aldığım bilgi çaprazda bir şey yok. Birkaç gün sonra daha iyi olacak" dedi.
Sezon öncesi çalışmaları kapsamında Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün sakatlanması ise bordo-mavili ekipte yürekleri ağza getirdi.
"HAZIRLIK MAÇLARINDA KONTROLLÜ OLALIM"
60. dakikada Kasımpaşalı futbolcu Mortadha Ben Ouannes müdahalesiyle acılar içinde yerde kalan Abdülkadir Ömür, karşılaşmaya devam edemedi. Mücadelenin sonunda milli futbolcunun sakatlığıyla ilgili bilgi veren Abdullah Avcı, "Hazırlık maçlarında kontrollü olalım. Her oyuncu değerli, Ömür daha değerli. İkinci darbeydi, doktordan aldığım bilgi çaprazda bir şey yok. Birkaç gün sonra daha iyi olacak diye bir bilgi aldık, o bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.