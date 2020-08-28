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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı

Anadolu Ajansı Spor Masası programına konuk olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kaleci Uğurcan Çakır'a teklifler olduğunu, Norveçli golcü Alexander Sörloth için de Alman kulübü Leipzig'in ısrarcı olduğunu söyledi.

28.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:31

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Anadolu Ajansı Spor Masası programına konuk oldu. Gündeme ve transfere dair önemli açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, kaleci Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'a teklifler olduğunu dile getirdi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"3-4 SENEYE İHTİYACIMIZ VAR"

"Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydik ama kaybettik. Kaybetmek güzel bir şey değil. Uzun bir sezon olacağı için geniş kadroya ihtiyacımız var. Rezerv lig için talimatnamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Takımın büyük bölümünü muhafaza ettiğimiz için çalışmalar kaldığımız yerden devam ediyor. Sürdürülebilir başarı için, finansal program için bizim 3-4 seneye ihtiyacımız var ama bu 3-4 sene içinde Trabzonspor hep zirve yarışının içinde olacaktır."

"KUPAYI KALDIRMAKLA HER ŞEY BİTMİYOR"

"Pandemi arası sonrasında önümüzde 8 maç vardı şimdi ise 40 maçımız var. Başakşehir son 5 senedir şampiyonluk yarışının içerisinde ve bunun 4'ünü kaybettiler. Bir kupayı kaldırmakla her şey bitmiyor..."

"GİDERLER GELİRLERİN 5 KATI"

"Yönetime geldiğimizde şunu çok açık bir şekilde ifade ettik, 'Kötü bir ekonomik yapı giderler gelirlerin beş katı. Son zamanlarda zirve mücadelesi verememiş bir Trabzonspor. Sürdürülebilir başarı için 3-4 yıl gerekiyor' bunu ifade ettik."

"NEWTON'IN BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Farklı bir hoca, farklı bir sistem takıma ivme kaybettirir, zaman kaybettirir diye düşündüğümüz için Eddie Newton ile devam etme kararı aldık... Kendisini yakından da tanıyınca Eddie Newton'ın başarılı olacağını inancımız arttı, kupa finalindeki mücadele de elbette görüşlerimizi destekledi..."

HARCAMA LİMİTLERİ

"Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. Gelen rakam belli, giden rakam belli. Benim matematiğim okulda kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum. Bundan hesaplanayamayacak bir durum yok."

"Transfermarkt verilerine göre oyuncularımızın değeri 85,5 milyon euro. Bizim bu oyuncular için yıllık maliyetimiz 13 milyon euro. Trabzonspor'un oyuncularının piyasa değeri, ödediğimiz maaşların 4-5 katı. Diğer takımların ödedikleri ortada."

"SÖRLOTH İÇİN LEIPZIG ISRARCI"

"Uğurcan Çakır için teklif geldi. Leipzig de Alexander Sörloth için ısrarcı bir kulüp. Başka gelen teklif yok. Uğurcan ve Sörloth için de gelen teklifler beklentilerin altında. Bu rakamlara 'Evet' demeyiz."

SORLOTH'UN MAAŞI

"Bize Sörloth ne kadar maaş alıyor diye soruyorlar. Biz KAP'a bildirdik. Niye soruyorsunuz? Sörtloth'a 1.5M€ ödüyoruz. Kulübüne de yıllık 375 bin euro ödüyoruz. Bu sezon maçların %50'sinde oynarsa da 6M€'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Trabzonspor'a gelmemesi için, sözleşme imzalamaması için çaba sarf edenler vardı."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
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