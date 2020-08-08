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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme

Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Trabzonspor'da gündemin ana konusu Alexander Sörloth olurken bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılmasını istemediği Norveçli yıldızın menajerine "Bize teklif getirme" dediği öğrenildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme
08.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:49

Alexander Sörloth'un bu sezon gösterdiği performans Norveçli golcüyü transferin de aranan ismi haline getirdi. Napoli, Lazio, Dortmund gibi kulüplerin yakından ilgilendiği Norveçli yıldız konusunda ciddi bir hareketlilik var.

Öte yandan futbolcuyu bırakmak istemeyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ise futbolcunun menajeriyle görüştüğü ve "Sörloth burada mutlu. Biz de onunla olmaktan mutluyuz. Astronomik bir öneri gelmediği takdirde kesinlikle onu bırakmayız. Bize Sörloth için teklif getirme" dediği öğrenildi.

SÖRLOTH'A GÜVENİYOR

Yeni sezonda hedefini yine şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor, en çok Sörloth'un performansına güveniyor. Kariyerinin en iyi dönemini bordo mavili forma altında geçiren yıldız, Türkiye Kupası zaferinin ardından yaptığı açıklamada da, "Burada mutluyum. Kontratım var" demişti.

6 MİLYON EUROYA ALABİLECEK

Sörloth geçen sezon başında 2 yıllığına Crystal Palace'tan kiralanmıştı. Bordo-Mavililer, bu sezon sonunda Norveçli yıldızın bonservisini 6 milyon euroya alabilir. Ancak bu durumda Sörltoh'un 9 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi de devreye girecek.

Eğer Trabzonspor bu yaz döneminde Sörloth'u satarsa, 6 milyon Euro yine İngiliz kulübüne gidecek. Kalan paranın yüzde 80'i Trabzonspor'un kasasına girecek. Yani olası bir 20 milyon Euro'luk transferde Fırtına, 11 milyon Euro civarı bir rakam alacak.

(Fanatik)

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