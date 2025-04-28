Trabzonspor Barcelona U19 maçı hangi kanalda? Trabzonspor Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Trabzonspor Barcelona maçı hangi kanalda? Trabzonspor Barcelona UEFA Gençlik Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Barcelona maçı yayın bilgisi haberimizde!

TRABZONSPOR BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Barcelona maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Barcelona maçını TRT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Trabzonspor Barcelona maçını izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Barcelona maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.