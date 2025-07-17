Erzurum'da gerçekleştirilen ikinci etap kamp çalışmalarında bordo-mavililer, Azerbaycan Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Araz Nahçıvan ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor Araz Nahçıvan maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR ARAZ NAHÇIVAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Yeni sezona güçlü bir başlangıç hedefleyen bordo-mavililer, bugün Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile hazırlık maçına çıkıyor.

17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşma, 2-1 Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor.

Trabzonspor - Araz Nahçıvan mücadelesi canlı yayınlanmayacak.