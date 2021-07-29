Trabzonspor 1 aylık kampta 34 antrenman yaptı

Trabzonspor, 3 etaptan oluşan 1 aylık kamp süresinde 34 antrenman ve 4 hazırlık maçı yaptı.

Trabzonspor, 3 etaptan oluşan 1 aylık kamp süresinde 34 antrenman ve 4 hazırlık maçı yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, hazırlık kampının son günlerinde takımın kampına katılan İsmail Köybaşı ile birlikte 30 oyuncuyu yakından gözlemledi.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdi. 20 oyuncunun yer aldığı ilk hazırlık kampının ardından bordo-mavililer, 2. ve 3. etap çalışmalarını ise TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Burada 24 günlük kamp dönemi geçiren Karadeniz ekibi, 28 Temmuz Çarşamba günü son yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

PLANLAMA SÜPER LİG DEVAM EDERKEN YAPILDI

Pandemi nedeniyle bu sezon hazırlık kampını Türkiye'de geçiren bordo-mavililerin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık kampını gerçekleştirmesi diğer takımların da dikkatini çekti. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon Süper Lig devam ederken Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda planlamasını hayata geçirmişti. Riva'nın fiziki şartlarını ve konumunu yakından bilen deneyimli teknik adam oyuncuların da yorucu kamp döneminde sıkılmasının önüne geçti.

HAVADAN VE KARADAN TAKİP ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon hazırlık kampının son günlerinde takıma katılan İsmail Köybaşı ile birlikte 30 oyuncuyu yakından takip etti. Antrenmanların yanı sıra, oyuncuların mental ve fiziksel açıdan durumlarını gözlemleyen deneyimli teknik adam bire bir yaptığı görüşmelerde ise isteklerini ve oyuncularından neler beklediği konusunda fikir alış-verişinde bulundu. Antrenmanların ve hazırlık müsabakalarının tamamını havadan ve karadan kayıt altına aldıran Avcı, daha sonra eksikleri, hataları ve olumlu yapılan işleri de oyuncularıyla paylaştı.

BİR AYDA 34 ANTRENMAN 4 HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, bir aylık kamp süresi boyunca 34 antrenman ve 4 hazırlık müsabakası oynadı. Bordo-mavililer söz konusu hazırlık maçlarında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0 ve Kasımpaşı'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

BİR AYDA 7 GÜN İZİN

Trabzonspor, hazırlık kampı boyunca ise aralıklarla 7 gün izin gerçekleştirdi. Trabzon'da yapılan ilk kampın ardından iki gün izin yapan bordo-mavililer İstanbul'da gerçekleştirilen 2. ve 3. etap kampları arasında 3 gün izin yaparken, 28 Temmuz'da sona eren kamp sonrası ise iki gün izin daha yapacak. Bordo-mavililer 31 Temmuz Cumartesi günü UEFA Konferans Ligi müsabakası için çalışmalarına başlayacak.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı