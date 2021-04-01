Trabzon'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak "Alışverişini yerelden yap, bakkalına sahip çık" çağrısı
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Trabzon'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak "Alışverişini yerelden yap, bakkalına sahip çık" çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Trabzon'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak 'Alışverişini yerelden yap, bakkalına sahip çık' çağrısı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ve Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Başaran Maraba, "Alışverişini Yerelden Yap, Bakkalına Sahip Çık" çağrısında bulundu.

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Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ve Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Başaran Maraba, "Alışverişini Yerelden Yap, Bakkalına Sahip Çık" çağrısında bulundu.

Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Başaran Maraba, zincir marketlerin çoğalmasıyla birlikte bakkalların müşteri kaybetmeye başladığını belirtti. Maraba "Vatandaşlarımızın mahalle bakkalınızın sadece iyi günde değil kötü günde de yanlarında olduğunun bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle zaten piyasanın zor duruma geldiği bugünlerde halkımızın bakkalına daha fazla sahip çıkması gerekir. Bakkal esnafımız her gün vatandaşa adeta faizsiz kredi dağıtıyor. Her bakkalın veresiye defteri doldu. Gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı için zincir marketlerin ölçüsüz büyümesinin önüne geçilemiyor. Zincir market sayısı adeta bakkal sayısına ulaşmış durumda. Bu anlamda vatandaşlarımızdan, gerektiğinde evlerinin anahtarını bile teslim ettikleri mahalle bakkallarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Harcanan paranın Trabzon'da kalması için de bakkaldan alışverişin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Alışverişini yerelden yap, bakkalına sahip çık" diyerek çağrıda bulundu.

TESOB Başkanı Metin Kara da pandemi döneminde daha da zor hale gelen rekabette küçük esnafın korunması gerektiğini hatırlattı. Kara "Zincir marketler adeta her caddeye sokağa girerek haksız rekabet yaratıyor. Yüzlerce ürün satarak çok sayıda esnafın işini aynı çatı altında yapmaya çalışan zincir marketlerin esnafa karşı bu vahşi saldırısının önüne geçilmesi gerekiyor. Bu noktada haksız rekabet karşısında ezilen esnafı korumak için Perakende Yasasında bir an önce değişiklik yapılmalı, diğer ülkelerdeki örnek uygulamalar Türkiye'ye adapte edilmelidir. Zincir marketlerin her istedikleri yerde şube açmalarına izin verilmemelidir" diye konuştu.

Başkan Kara, Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası tarafından başlatılan 'Alışverişini Yerelden Yap, Bakkalına Sahip Çık' kampanyasını da tüm Trabzon halkının desteklemesi gerektiğini vurgulayarak "Bu çağrı tüm Türkiye'ye örnek olacak nitelikte bir çağrı" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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