Trabzon'da olimpiyat şampiyonluğu sevinci
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Trabzon'da olimpiyat şampiyonluğu sevinci

Trabzon'da olimpiyat şampiyonluğu sevinci
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor

Trabzon'da, Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda, milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmasının mutluluğu yaşanıyor.

Trabzon'da, Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda, milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmasının mutluluğu yaşanıyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) milli boksör ve güreşçilerle bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, Busenaz Sürmeneli'nin final maçını milli sporcularla birlikte izledi.

Ustaoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, Busenaz'ın başarısından gurur duyduğunu belirterek, "Gerçekten çok duygulandım, çok gururluyuz. Bu sabah TOHM'da geleceğin olimpiyat şampiyonu adayları ile Busenazların maçlarını izledik. Önce Buse Naz Çakıroğlu'ndan biraz üzüldük ama sonra Busenaz Sürmeneli ile sevindik." dedi.

İlk defa bir olimpiyat şampiyonunu Trabzon'da karşılayacaklarını ifade eden Ustaoğlu, "Başta Trabzonspor'a, onu bugünlere getiren ailesine, hocasına, herkese teşekkür ediyorum. 83 milyonumuzu gözyaşına boğan Busenaz kızımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk ise bugün gurur günleri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu.

"Öncelikle sporcumuz Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme'yi tebrik ediyorum. Trabzon'a, spor şehrine ilk defa bir olimpiyat madalyası kazandırdılar. 13 yıllık bir serüven, 13 yıllık bir hayal. Sporcumuz, bizi ve ülkemizi son derece gururlandırdı. Şanlı bayrağımızı göndere çektirdi. Sürmeneli'yi, Cahit hocayı ve Trabzonspor Kulübümüzü tebrik ediyorum. Olimpiyat madalyasının tüm ülkemize armağan olmasını temenni ediyorum."

Öte yandan, şehir merkezinde bazı iş yerlerinde vatandaşlar final mücadelesini ekranlardan büyük bir heyecanla izlediler, Sürmeneli'yi ayakta alkışladılar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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