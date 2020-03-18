Toyota da üretime iki hafta ara veriyor
Koronavirüs salgının otomotiv sektörüne etkileri artıyor.
18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:50
Koronavirüs salgının otomotiv sektörüne etkileri artıyor. Ford Otosan'ın ardından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye de üretime ara vereceğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com