Tour de France ZE Raporu: 16. Gün

Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes'de başlayan ve yine Nimes'de sona eren, toplu sprint finişiyle noktalanan etabını Lotto Soudal'den Caleb Ewan kazandı.

Tour de France ZE Raporu: 16. Gün

Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes'de başlayan ve yine Nimes'de sona eren, toplu sprint finişiyle noktalanan etabını Lotto Soudal'den Caleb Ewan kazandı.

Etabın ikincisi Deceuninck - Quick Step'den Elia Viviani, üçüncüsü ise Jumbo Visma'dan Dylan Groenewegen oldu.

Tour de France'ın 16. etabında yaşananları ve bugünkü etabı Eurosport Türkiye spikeri Berkem Ceylan değerlendirdi.




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