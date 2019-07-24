Tour de France ZE Raporu: 16. Gün

Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes'de başlayan ve yine Nimes'de sona eren, toplu sprint finişiyle noktalanan etabını Lotto Soudal'den Caleb Ewan kazandı.



Etabın ikincisi Deceuninck - Quick Step'den Elia Viviani, üçüncüsü ise Jumbo Visma'dan Dylan Groenewegen oldu.



Tour de France'ın 16. etabında yaşananları ve bugünkü etabı Eurosport Türkiye spikeri Berkem Ceylan değerlendirdi.







