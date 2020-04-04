“Tour de France ertelenmeli” 29 Haziran-19 Temmuz arasında düzenlenmesi planlanan Tour de France’ın bu yılki son durumuna dair henüz bir karar verilebilmiş değil. Ama Ineos’un yıldız sürücüsü Egan Bernal, alınması gereken kararın açık olduğu düşüncesinde.

29 Haziran-19 Temmuz arasında düzenlenmesi planlanan Tour de France’ın bu yılki son durumuna dair henüz bir karar verilebilmiş değil. Ama Ineos’un yıldız sürücüsü Egan Bernal, alınması gereken kararın açık olduğu düşüncesinde.

Instagram’da Kolombiya Bisiklet Federasyonu’nun canlı yayın konuğu olan Bernal, “Bu salgın onlarca spor organizasyonunun durdurulmasına veya iptal edilmesine neden oldu. Daha da önemlisi insanların hayatları mahvoluyor. Bence Tour, kesinlikle iptal edilmeli.” dedi.

16 Şubat’tan beri pistlerden uzak olan Bernal, Tour’un seyircisiz düzenlenmesinin bir çözüm olmayacağı düşüncesinde: “Hayat devam etmeli fakat Tour’un ertelenmesi gerekiyor. Seyircisiz bir Tour hayal bile edemiyorum. Uzun bir süredir fiziksel ve zihinsel olarak kendimi bisikletten soyutlamış hâldeyim. Paris-Nice için çok çalışıyordum ama son durumlar ortada. Antrenörümle konuştuk ve en iyi şeyin tamamen dinlenme olduğuna karar verdik. Birkaç hafta içinde evimde antrenmanlara başlayacağım. Ama dediğim gibi şu an spordan daha önemli şeyler var.”