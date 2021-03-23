Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı

Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren genç kaleci Uğurcan Çakır'ın bonservisi belli oldu. Trabzonspor, 25 milyon euronun altında gelen bütün teklifleri reddetme kararı aldı. Premier Lig'de Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho da Uğurcan'ı takımına katmak istiyor. Bordo-mavililer, İngiliz devinden 18 milyon euroluk bir teklif aldı.

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemek istemeyen bazı kulüplerin futbolcuyu izleme talepleri devam ediyor. Ancak Trabzon'daki pandemi koşulları nedeniyle Avrupalı yetkililerin, bu yakın takibi ileri bir tarihe bırakması bekleniyor. İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin peşinde olduğu açıklanan Uğurcan, 16 milyon euroluk değeriyle de Süper Lig'in en pahalı ismi durumunda.

TRABZON 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Daha önce Rennes ve Sevilla'dan gelen 16 milyon euroluk "resmi" teklifleri geri çeviren Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini net 25 milyon euro ve bir sonraki satışın karından yüzde 20 pay olarak belirledi.

TOTTENHAM'DAN 18 MİLYON EURO

Uğurcan Çakır için 25 milyon euronun altında gelen teklifleri kesin olarak değerlendirmeyecek olan Trabzonspor, Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan da 18 milyon euroluk bir teklif aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor, milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferi için Tottenham ile görüşmelere başladı ancak başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan'ın satışı için EURO 2020'yi beklemek istiyor.