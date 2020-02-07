Tottenham, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardı
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor.
Sadece Trabzonspor'un değil milli takımın da göz bebeği olan Uğurcan Çakır'a Tottenham'ın resmen talip olduğu belirtilirken; İngilizlerin, yıldız eldiven için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.
Jose Mourinho'nun, Hugo Lloris'in sakatlığında kaleyi devralan ve oynadığı futbolla çok da iç açmayan Paulo Gazzaniga'nın yerine Uğurcan'ı düşündüğü bildirilirken, iki kulübün sezon sonunda masaya oturacağı anlaşıldı.
Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde de bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder için nabız yoklamıştı.
"LIVERPOOL DA PEŞİNE DÜŞTÜ, 23 MİLYON EURO VERDİLER"
Liverpool'un da gündeminde olan Uğurcan Çakır için başkan Ahmet Ağaoğlu kısa bir süre önce 23 milyon euroluk teklif aldıklarını söyleyerek, "Minimum bir sene daha bizde. Bir sene daha derken 2020-2021 sezonu. Ondan sonra Uğurcan için de en doğru zaman olduğunu düşünüyorum ama nerede oynar, hangi ligde oynar, zaten Avrupa'nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek" dedi.
Haber Videosu: Tottenham, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardı
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inş. barcelona görenler gibi çiğ çıkmaz. sonradan değişmez vb. sadece futbolu düşünür.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal olsun aslan parçası başarılarının devamını diliyorum. . İnşallah daha nice senin gibi aslan parçalarını izlemeye fırsatımız olur. .Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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helal olsun aslan parçası başarılarının devamını diliyorum. . İnşallah daha nice senin aslan parçalarını izlemeye fırsatımız olur. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hahahaha yalannnnn :)))))Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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türk futbolu gelişmeli hemen gönderinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Adam Sadece Fenerbahçe Maçında Böyle Kurtarışlar Yapıyor Başka Nasıl Yükselicek?Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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1 sene daha elinde tutsun Trabzon 30-32 den aşagı satmasın ki bu söylediğim rakam bile çok düşük. Çünkü gerçekten kendisinden hiç hazetmesem de çok iyi kaleci. Yolu açık olsun.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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gerçekse verin hemenCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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tamam abi.2 Yayından Kaldır
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türk futbolu gelişmeli mert bırakınca bu alsınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır