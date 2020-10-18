West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar

Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Tottenham ile West Ham, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 3-3 berabere sonuçlandı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Tottenham'ın yeni transfer Gareth Bale oyuna girdikten sonra 3 gol yemesi dikkat çekti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, sahasında West Ham United ile 3-3 berabere kaldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 1. dakikada Heung-Min Son ile 8 ve 16. dakikalarda Harry Kane'in attığı gollerle derbi mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

BALE GİRDİ, TOTTENHAM DAĞILDI

Real Madrid'den kiralık olarak eski takımı Tottenham'a geri dönen Gareth Bale, 72. dakikada oyuna girerken, bu dakikadan sonra oyunun kontrolü West Ham'a geçti ve üst üste gollerle maça denge geldi.

82. dakikada Fabian Balbuena ile ilk golünü bulan konuk takım, 85. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. 90+4. dakikada Manuel Lanzini'nin şık golüyle karşılaşma 3-3 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz