Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı
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Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı

Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tottenham, Jose Mourinho ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu

Tottenham, Jose Mourinho ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Teknik Direktör Jose Mourinho'yu görevden aldı. Portekizli teknik adamın ekibinde yer alan Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra'nın da görevlerinden alındıklarını açıklandı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Mourinho ile yolların ayırmasındaki nedeni, Portekizli teknik adamın kulübün katıldığı Avrupa Süper Ligi'ni desteklememesi.

2019 yılının kasım ayında takımın başına geçen Mourinho, Tottenham başına 86 maça çıkıp, 45 galibiyet 24 de mağlubiyet aldı. Tottenham, ligde ise 50 puanla 7. sırada yer alıyordu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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