Tottenham, Manchester City'nin Harry Kane için yaptığı 186 milyon euroluk teklifi kabul etti
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Tottenham, Manchester City'nin Harry Kane için yaptığı 186 milyon euroluk teklifi kabul etti

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Son yılların en büyük bombası patlamak üzere. Tottenham Başkanı Daniel Levy, Manchester City'nin Harry Kane için yaptığı 186 milyon euroluk teklifin kabul edildiğini bildirdi. Harry Kane de Manchester City ile anlaşırsa transfer resmiyete kavuşacak.

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane için Manchester City'nin yaptığı astronomik teklifin kabul edildiği belirtiliyor.

Tottenham, Manchester City'nin Harry Kane içi yaptığı 186 milyon euroluk teklifi kabul etti
Tottenham Başkanı

İngiliz The Sun'un haberine göre Manchester City'nin yaklaşık 186 milyon Euro'luk transfer bedelini Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin kabul ettiği belirtildi. Başkan'ın, "Bu teklif geri reddedilemez" diye konuştuğu aktarıldı. Uzun süredir konuşulan transferin gerçekleşmesi için Manchester City'nin Kane'e haftalık 400 bin Poundluk maaş önerdiği ve bu rakamın Premier Lig rekoru olacağı kaydedildi.

Daha önce Tottenham cephesi, Harry Kane'i satmayı düşünmediğini ancak önerilen rakamın ve Kane'in de yeni bir maceraya sıcak bakmasının kararların değişmesine sebep olduğu belirtiliyor.

İngiltere Premier Lig'deki transfer rekoru, daha önce Paul Pogba'nın Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon Euro'luk transferi ile kırılmıştı.

Tottenham, Manchester City'nin Harry Kane için yaptığı 186 milyon euroluk teklifi kabul etti
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