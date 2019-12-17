Tottenham'ın 2010'larda Attığı En İyi Goller

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

2010'larda Tottenham Hotspurs adeta kabuk değiştirdi. 2010-11'de tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Kuzey Londra ekibi, özellikle 2014-15 sezonu öncesinde Mauricio Pochettino'nun takımın başına geçmesinin ardından her sene Premier Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takım haline büründü. Yolculuğun zirvesi ise 2019'da Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkılmasıydı. İşte Tottenham'ın 2010'larda attığı en iyi goller..