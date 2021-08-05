Tottenham İle Chelsea Hazırlık Maçında Kozlarını Paylaştı
İki Londra ekibi Tottenham Hotspurs ve Chelsea, Maviler'in stadı Stamford Bridge'de oynanan hazırlık maçlarında kozlarını paylaştı. Hakim Ziyech'in golleriyle 2-0 öne geçen Chelsea, ikinci yarıda Lucas Moura ve Steven Bergwijn'in gollerine engel olamadı taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.
İki Londra ekibi Tottenham Hotspurs ve Chelsea, Maviler'in stadı Stamford Bridge'de oynanan hazırlık maçlarında kozlarını paylaştı. Hakim Ziyech'in golleriyle 2-0 öne geçen Chelsea, ikinci yarıda Lucas Moura ve Steven Bergwijn'in gollerine engel olamadı taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.
Kaynak: Dugout