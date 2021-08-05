Tottenham İle Chelsea Hazırlık Maçında Kozlarını Paylaştı
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Tottenham İle Chelsea Hazırlık Maçında Kozlarını Paylaştı

Dugout - Haberler | Spor

İki Londra ekibi Tottenham Hotspurs ve Chelsea, Maviler'in stadı Stamford Bridge'de oynanan hazırlık maçlarında kozlarını paylaştı. Hakim Ziyech'in golleriyle 2-0 öne geçen Chelsea, ikinci yarıda Lucas Moura ve Steven Bergwijn'in gollerine engel olamadı taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

İki Londra ekibi Tottenham Hotspurs ve Chelsea, Maviler'in stadı Stamford Bridge'de oynanan hazırlık maçlarında kozlarını paylaştı. Hakim Ziyech'in golleriyle 2-0 öne geçen Chelsea, ikinci yarıda Lucas Moura ve Steven Bergwijn'in gollerine engel olamadı taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

Tottenham İle Chelsea Hazırlık Maçında Kozlarını Paylaştı

Kaynak: Dugout

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