Tottenham Hotspur, Leicester'i 5-4 Mağlup Ediyor Mayıs 2018'de oynanan bol gollü maçta Spurs, Leicester'ı 5-4 mağlup ederek üçüncülüğe yerleşiyor. Spurs, Harry Kane (2), Erik Lamela (2) ve Christian Fuchs'un kendi kalesine attığı golle maçtan galip ayrıldı.