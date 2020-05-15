Tottenham Hotspur, Leicester'i 5-4 Mağlup Ediyor
Mayıs 2018'de oynanan bol gollü maçta Spurs, Leicester'ı 5-4 mağlup ederek üçüncülüğe yerleşiyor. Spurs, Harry Kane (2), Erik Lamela (2) ve Christian Fuchs'un kendi kalesine attığı golle maçtan galip ayrıldı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
Mayıs 2018'de oynanan bol gollü maçta Spurs, Leicester'ı 5-4 mağlup ederek üçüncülüğe yerleşiyor. Spurs, Harry Kane (2), Erik Lamela (2) ve Christian Fuchs'un kendi kalesine attığı golle maçtan galip ayrıldı.
Kaynak: Dugout