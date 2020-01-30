Tottenham Guardiola'nin City'sini Deviriyor

30.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:19

2016-17 Premier Lig sezonunda Tottenham Hotspurs, sahasında Pep Guardiola'nin çalıştırdığı Manchester CIty'i White Hart Lane'de konuk etti. İlk yarıda Kolarov'un kendi kalesine ve Alli'nin golleriyle maçı 2-0 kazanan Tottenham, Guardiola'ya City'nin başındaki ilk mağlubiyetini tattırdı ve takımının yenilmezlik serisine son verdi.