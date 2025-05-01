Tottenham Bodo Glimt maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında, Athletic Bilbao-Manchester United ve Tottenham-Bodo/Glimt karşılaşmaları yapılacak. Peki, Tottenham Bodo Glimt maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

TOTTENHAM BODO GLİMT MAÇI TEK MAÇ MI?

Yarı final ilk maçlarında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ederken bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

Tottenham Bodo Glimt maçı çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.