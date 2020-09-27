Tottenham, 90+7'de yediği golle Newcastle ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Lucas Moura'nın 25. dakikada kaydettiği golle öne geçerken 90+7'de Wilson'un penaltısına engel olamadı ve mücadel 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham ile Newcastle karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Tottenham'ı öne geçiren golü 25. dakikada Harry Kane'in asistiyle Lucas Moura attı. Newcastle United'a 1 puanı getiren golü 90+7. dakikada Callum Wilson penaltıdan attı.

MOURINHO İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Tottenham ve Newcastle 4'er puana yükseldi. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiltere kariyerinde Newcastle United'a kendi sahasında ilk kez puan kaybetmiş oldu.

Tottenham, gelecek hafta Manchester United'ı konuk edecek. Newcastle United ise sahasında Burnley ile karşılaşacak.