Total 14 ilde 2 bin 500 ustayla buluşacak

Türkiye'de madeni yağ sektörünün önde gelen üreticisi Total, 2019 yılı boyunca 14 ilde düzenleyeceği etkinliklerle 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor.

Türkiye'de 28 yılı aşkın süredir madeni yağların üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Total, ustalarla olan iletişimine hız kesmeden devam ediyor. Total, 2019'da "Ustalarla Beraberiz" etkinlikleri kapsamında 14 ilde, 15 noktada, binek, hafif ticari ve ağır dizel araçlara hizmet veren yaklaşık 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor.

Bursa Sheraton Otel'de 26 Haziran Çarşamba günü başlayacak Total "Ustalarla Beraberiz" etkinlikleri Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, Bursa, Sakarya, Antalya, Adana, Diyarbakır, Giresun, Samsun, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Van, Sivas ve Ankara illerinde düzenlenecek.

"Faaliyetlerimize devam ediyoruz"

Pazarlama ve Teknik Servisler Müdürü Fırat Dokur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Etkinliklerimizle madeni yağ sektöründe önemli konuma sahip olan ustalarla her yıl bir araya geliyoruz. Madeni yağ alanında inovasyon öncüsü bir marka olarak yeniliğe her açıdan önem veriyoruz. Bu doğrultuda 'Ustalarla Beraberiz' etkinliğimizin içeriğini her sene güncelliyor ve ustalarımızın farklı alanlarda ve güncel konularda teknik bilgi sahibi olmasını destekliyoruz" dedi.

Dokur, bu yıl alanında uzman eğitmenlerin desteğiyle, bakım ve mekanik onarımda sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konusuna ağırlık vereceklerini belirtirken, "Ustalara yönelik eğitim faaliyetlerimize, usta ve son kullanıcılara yönelik dijital ve hizmet altyapılarını kurgulamaya 2019 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Total Turkey Pazarlama, tamamı Total grubu iştirakı olan ve Türkiye'de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren global bir oyuncudur. 130 çalışanı ile başta motor yağları olmak üzere madeni yağlar alanında operasyonlarını yürüten şirket 2017 yılı sonu itibariyle yüzde 11.9 pazar payına ulaşmıştır. Şirket otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı segmentlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedariği yapan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahiptir.

Total Turkey Pazarlama, İzmir Menemen'de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50 bin ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yapmaktadır.

Total Marketing & Services bölümü ham petrolden elde edilen ürünlerin pazara sunulması ve ilgili süreçte gereken tüm hizmetlerin sağlanmasından sorumlu şirket birimidir. Birimin 31 bin çalışanı 110 ülkede yer almakta ve ürün ve hizmetlerin 150 ülkeye satışını sağlamaktadır. Her gün, Total Marketing & Services 65 ülkede yer alan 16 binden fazla akaryakıt istasyonunda 8 milyondan fazla müşterisine hizmet vermektedir. Dünyanın dördüncü büyük madeni yağ tedarikçisi ve Afrika'nın en büyük petrol ürünleri dağıtıcısı olan şirket, dünya çapında 50 üretim tesisi ile madeni yağ, asfalt, katkı, özel yakıt ve sıvılar üreterek büyümesini sürdürmektedir.

Total global bir entegre enerji üreticisi ve sağlayıcısı, önde gelen bir akaryakıt ve gaz tedarikçisi ve majör bir düşük karbon salınımlı enerji oyuncusudur. Total 98 bin çalışanı ile daha iyi, daha güvenli, daha temiz, daha verimli, daha yenilikçi ve mümkün olan en fazla kişiye ulaşan enerjiyi taahhüt eder. Total, kurumsal sosyal sorumluluğu gereği, dünya çapında 130'dan fazla ülkeye yayılan operasyonlarının istikrarlı bir biçimde ekonomik, sosyal ve çevresel katma değer sağlamasına odaklanır. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul