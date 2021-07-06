Tosuncuk'un memleketine yaptırdığı kaçak villa mühürlendi

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın, memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına yaptırdığı kaçak villa mühürlendi.

Tosuncuk lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira para toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde teslim olan Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi. Hakkında yürütülen soruşturma devam eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor.

KAÇAK VİLLASI MÜHÜRLENDİ

Tosuncuk'un memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Espiye Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi, bugün söz konusu villayı mühürledi.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA DONATILDI

Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi.