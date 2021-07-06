Tosuncuk'un memleketine yaptırdığı kaçak villa mühürlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tosuncuk'un memleketine yaptırdığı kaçak villa mühürlendi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın, memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına yaptırdığı kaçak villa mühürlendi.

Tosuncuk lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira para toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde teslim olan Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi. Hakkında yürütülen soruşturma devam eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor.

KAÇAK VİLLASI MÜHÜRLENDİ

Tosuncuk'un memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Espiye Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi, bugün söz konusu villayı mühürledi.

Tosuncuk'un memleketine yaptırdığı kaçak villa mühürlendi

GÜVENLİK KAMERALARIYLA DONATILDI

Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi.

Tosuncuk'un memleketine yaptırdığı kaçak villa mühürlendi
Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesinden, 'Tosuncuk'un parası bitti' iddialarını güçlendiren itiraf
Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesinden, "Tosuncuk'un parası bitti" iddialarını güçlendiren itiraf
Tosuncuk'un sorgusu sürerken dosyaya gizlilik kararı alındı
Tosuncuk'un sorgusu sürerken dosyaya gizlilik kararı alındı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu
Magazin Ajda Pekkan İbrahim Selim Müslüm Gürses Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tosuncuk'un memleketine yaptırdığı kaçak villa mühürlendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 18:18:32. #1.14#

title