"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinden 2 genç sporcu, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinden 2 genç sporcu, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek

'TOSFED Yıldızını Arıyor' projesinden 2 genç sporcu, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde 2019 sezonu erkekler birincisi olan Akın Can Kiper ve kadınlar birincisi olan Su Yüksel, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde 2019 sezonu erkekler birincisi olan Akın Can Kiper ve kadınlar birincisi olan Su Yüksel, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TOSFED desteğindeki iki sürücü, Fiat Egea 1.4 T-Jet araçla 47. Hitit Rallisi'nden itibaren şampiyonanın 6 yarışına katılacak.

Akın Can Kiper'in yardımcı pilotluğunu Efe Efyalaz, Su Yüksel'in yardımcı pilotluğunu ise Çiçek Güney yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, genç sporcuların otomobil sporlarına kazandırılması için projelere devam edeceklerini belirtip, Kiper ve Yüksel'e başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Varank İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Selim Haluk Bilginer
Spor Diego Emre Kocadağ Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinden 2 genç sporcu, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 13:33:26. #1.15#

title