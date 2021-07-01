"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinden 2 genç sporcu, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde 2019 sezonu erkekler birincisi olan Akın Can Kiper ve kadınlar birincisi olan Su Yüksel, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli...