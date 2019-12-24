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Torunu için yaptığı minik koltuk rağbet görünce bu işi ticarete döktü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, torununun isteği üzerine minik koltuk yapan döşeme ustası, şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

24.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:01
Torunu için yaptığı minik koltuk rağbet görünce bu işi ticarete döktü

'ün en eski döşeme ustalarından 61 yaşındaki Sabri Beken, Büyük Sanayi Tepe Sokaktaki imalathanesinde üretim yapıyor. Beken, torunu "Dede bana koltuk yapar mısın" deyince, hiç düşünmeden minik koltuk yaptı ve koltukların rağbet görmesiyle bu işe soyundu.

"TORUNUMUN İSTEĞİ ÜZERİNE YAPTIM"

İnegöl'de 50 yıldır koltuk döşemeciliği yaptığını belirten Sabri Beken, "Çıraklık, kalfalık ve ustalık derken dükkan sahibi oldum. Yaklaşık bu işi 50 yıldır yürütüyorum. Emekli olduktan sonra ne yapacağımı kara kara düşünürken, torunumun bu fikri ortaya atmasından sonra mini koltuk yapmaya başladım. İlk önce torunuma yaptım. Daha sonra torunumun arkadaşları da istedi. Şimdilerde mağazalar, evler ve küçük ofislere siparişler alıyorum. Tamamı kayın ağacından ve oldukça sağlam bir koltuk. 100 kiloluk insanı taşıyabilir" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Torunu için yaptığı minik koltuk rağbet görünce bu işi ticarete döktü
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