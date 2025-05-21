Torreira evli mi, sevgilsi Essin Baris kim? Torreira çocuğu var mı?

Torreira evli mi, sevgilsi Essin Baris kim? Torreira çocuğu var mı?
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Torreira evli mi, eşi kim? Torreira çocuğu var mı, sorusu son günlerde merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Torreira evli mi, eşi kim? Torreira çocuğu var mı?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Torreira de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Torreira evli mi, eşi kim? Torreira çocuğu var mı?

TORREİRA EVLİ Mİ, SEVGİLSİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalar, sadece sportif başarıya değil, bir aşkın da ilanına sahne oldu. Şampiyonluk coşkusu sırasında Lucas Torreira ile Essin Baris yeniden birlikte görüntülendi.

İkilinin samimi halleri objektiflere yansırken, kutlamalar adeta ilişkilerinin resmiyet kazandığı anlara dönüştü. "Aradığı mutluluğu onda buldu" yorumlarıyla sosyal medyada gündem olan görüntüler, magazin dünyasında büyük ses getirdi.

ESSİN BARİS KİMDİR?

Fransız moda tasarımcısı Essin Baris, Paris'te doğup büyüdü. 2014 yılında ICOGS'dan Pazarlama Lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, hayatının yönünü değiştirecek bir kararla moda dünyasına adım attı. Mesleğine olan tutkusunu çalışmalarıyla kanıtlayan Essin Baris, birçok ünlü isimle de birlikte çalışıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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