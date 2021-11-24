Toroslar Edaş'tan Şahinbey'e 2,3 milyon liralık yatırım

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), kesintisiz elektrik arzının sağlanması amacıyla Gaziantep'te yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik talebinin arttığı bu dönemde kesintilerin önüne geçilmesini amaçlayan Toroslar EDAŞ, 2021 Mart ayında başlanan Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'ndeki dağıtım merkezini alternatif yüksek gerilim hat irtibatları ile besleme projesini 2,3 milyon liralık yatırımla tamamladı.

Söz konusu proje ile dağıtım merkezinin beslemesi alternatif hatlarla yapılarak, elektrik kesinti sayısı ve sürelerinin en aza indirilmesi için tüm tedbirler alındı. 2 bin 776 abonenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafo merkezi, yenilemesi ve hatların yer altına alınması işi tamamlanarak, elektrik kesintisi yaşanmaması adına alternatif hatlarla tesis edildi.

2014 yılından bu yana Gaziantep'te yatırımlarını sürdüren Toroslar EDAŞ, yeni ve teknolojik yatırımlarla elektrik hizmetinin kesintisiz sağlanmasını amaçlıyor.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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