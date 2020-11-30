Torino - Sampdoria İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
30.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:19
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Torino - Sampdoria maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Torino - Sampdoria maçıdır. Peki Torino - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
TORİNO - SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Torino - Sampdoria maçı 30 Kasım Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.
TORİNO - SAMPDORİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Torino - Sampdoria maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.
TORİNO - SAMPDORİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Torino Olimpiyat Stadyumu, Torino'da oynanacak.