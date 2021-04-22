Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında bedelsiz kadroya kattığı Mert Hakan Yandaş'a İtalyan ekibi Torino'nun ilgisi var. Pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin mücadelesini İtalyan gözlemciler de takip edecek. Mert Hakan'ı bir süredir takip eden Torino gözlemcileri, detaylı raporunu transfer komitesine iletecek ve transfer kararı verilecek.