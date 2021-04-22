Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek
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Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek

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Sarı-Lacivertliler'in sezon başında bedelsiz kadroya kattığı Mert Hakan Yandaş'a İtalyan ekibi Torino'nun ilgisi var. Pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin mücadelesini İtalyan gözlemciler de takip edecek. Mert Hakan'ı bir süredir takip eden Torino gözlemcileri, detaylı raporunu transfer komitesine iletecek ve transfer kararı verilecek.

Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında yükselişe geçen Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan Torino radarına aldı. Sezon başında bedelsiz olarak Sivas'tan gelen Milli orta saha gösterdiği performansla dikkat çekti. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek'in iddiasına göre İtalyan ekibi Torino, Mert Hakan Yandaş'ı bir süredir takip ediyor ve Kasımpaşa maçında gözlem altında olacak.

Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı izlemeye gelecek

BEDELSİZ GELDİ BONSERVİS GETİRECEK

Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katılan Mert Hakan Yandaş için satılması yönünde şimdilik bir karar yok. Ancak gelecek teklife göre Mert'in akıbeti belli olacak. Sezon başında Ozan Tufan, Gustavo, Sosa, İrfan gibi oyuncuların ayrılması ihtimali de Mert'in geleceğinde etkili olacak.

Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek
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