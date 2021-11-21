Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Peki Toprak Razgatlıoğlu kim, nereli, kaç yaşında? Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti.

Milli motosikletçi Razgatlıoğlu:

"Babam için gelsin bu dünya şampiyonluğu. O burada değil hayatını kaybetti ama beni izlediğini biliyorum, bunu hissediyorum. Çok mutluyum inanılmaz bir gün"

- "Kenan Sofuoğlu'na ve aileme çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz takımıma teşekkür ediyorum, inanılmaz büyük bir iş çıkardılar"

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 yılında Alanya'da dünyaya geldi. Toprak Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen 'Tek Teker Arif' olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur.

Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Babasının yönlendirmesiyle 5 yaşındayken motosiklet kullanmaya başlayan Toprak, Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildi.

16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp Türkiye Pist Şampiyonu oldu. Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışını 5 Ekim 2014'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazandı. 2013ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak, sırasıyla 10 ve 6. sıralarda yarışı tamamladı. 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nı kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu.

2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi olan Toprak Razgatlıoğlu, 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı oldu.

2020 Dünta Suberbike Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini aldı.

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