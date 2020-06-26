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Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürün veren üreticilere bugün itibarıyla 200 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

26.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:22

Bakan Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından üreticilere yapılan ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, üreticilere yapılan ödeme miktarını da paylaştı.

"200 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK"

Bakan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsulleri Ofisimiz, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibarıyla TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı

Ekonomi Manşet

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