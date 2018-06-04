Toplum Sağlığının Geleceği Bu Kez Harvard'da Konuşuldu

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından Harvard Üniversitesi'nde düzenlenen II. Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu, 1986 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü alan Michael Brown ve Joseph Goldstein'ın konuşmalarıyla açıldı.

Toplum Sağlığının Geleceği Bu Kez Harvard'da Konuşuldu

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından Harvard Üniversitesi'nde düzenlenen II. Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu, 1986 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü alan Michael Brown ve Joseph Goldstein'ın konuşmalarıyla açıldı.

Kaynak: Dunya.com

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