Top hakeme çarpıp gol olursa ne olur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada FIFA kurallarına göre top hakeme çarpıp gol çizgisini geçip kaleye girerse ne olur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

FIFA KURALLARINA GÖRE TOP HAKEME ÇARPIP GOL ÇİZGİSİNİ GEÇİP KALEYE GİRERSE NE OLUR?

A: Hücum eden takım korner kullanır

B: Savunmadaki takım kale vuruşu yapar

C: Hakem atışı yapılır

D: Gol olur

Cevap : C