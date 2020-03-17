Toni Kroos ve Emilio Butragueño'nun Madrid Formasıyla İlk Golleri 2014'te Real Madrid'e katılan Alman orta saha Toni Kroos, Madrid formasıyla ilk golünü Kasım ayında oynanan Rayo Vallecano maçında kaydetmişti. Emilio Butragueño, 1984'ün Şubat ayında oynanan maçta Cadiz'e karşı ilk golünü atmış ve o maçta kendi hanesine toplamda 2 gol yazdırmıştı.

2014'te Real Madrid'e katılan Alman orta saha Toni Kroos, Madrid formasıyla ilk golünü Kasım ayında oynanan Rayo Vallecano maçında kaydetmişti. Emilio Butragueño, 1984'ün Şubat ayında oynanan maçta Cadiz'e karşı ilk golünü atmış ve o maçta kendi hanesine toplamda 2 gol yazdırmıştı. Kaynak: Dugout