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Toni Kroos-Sergio Ramos İş Birliği

Muazzam bir karşılıklı anlayışa sahip Sergio Ramos ve Toni Kroos birlikte başarıyı getiriyor. Kroos'un 2014-15 sezonunda takıma katılması ile iyi anlaşmaya başlayan ikilinin iş birliğinden doğan golleri sizler için derledik.

03.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:13

Muazzam bir karşılıklı anlayışa sahip ve birlikte başarıyı getiriyor. Kroos'un 2014-15 sezonunda takıma katılması ile iyi anlaşmaya başlayan ikilinin iş birliğinden doğan golleri sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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