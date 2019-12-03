Toni Kroos-Sergio Ramos İş Birliği

03.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:13

Muazzam bir karşılıklı anlayışa sahip Sergio Ramos ve Toni Kroos birlikte başarıyı getiriyor. Kroos'un 2014-15 sezonunda takıma katılması ile iyi anlaşmaya başlayan ikilinin iş birliğinden doğan golleri sizler için derledik.