Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
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Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İngiltere'ye 2-0 yenilen Almanya turnuvaya veda etti. Panzerler'de dev turnuva sonrası Toni Kroos krizi yaşanıyor. Real Madrid'in yıldız orta sahasının, Almanya Milli Takımı'nı bırakacağı öğrenildi.

EURO 2020 defterini son 16 turunda kapatan Almanya'da Toni Kross krizi patlak verdi. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun milli takımı bırakacağı ifade edildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Bild'de yer alan habere göre 31 yaşındaki Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na veda edeceğini açıklayacak. Real Madrid'in yıldız orta sahası, 11 yıllık milli takım kariyerinde 2010 Dünya 3.'lüğü, 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonası yarı finali ve 2014'te de Dünya Kupası zaferi yaşadı. Toplamda 106 kez milli formayı giyen Toni Kroos, 17 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

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