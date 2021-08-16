Tomrukların arasında bulduğu 200 bin TL'lik cihazı polise teslim etti
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Tomrukların arasında bulduğu 200 bin TL'lik cihazı polise teslim etti

Tomrukların arasında bulduğu 200 bin TL'lik cihazı polise teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'ta selin getirdiği tomruklar arasında 200 bin TL değerinde olduğu iddia edilen fiber optik füzyon cihazını bulan vatandaş, onu polis ekiplerine teslim etti.

Sinop'ta selin getirdiği tomruklar arasında 200 bin TL değerinde olduğu iddia edilen fiber optik füzyon cihazını bulan vatandaş, onu polis ekiplerine teslim etti.

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan sel felaketi ile yıkılan ağaçlar ve kopan tomruklar sahilleri kapladı. Sahil kenarına vuran tomruklar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılarak güvenli bölgelere diziliyor. Sahili tomruk istilasından kurtarmak için yapılan çalışmalara yöre halkı da destek veriyor. Sarıkum köyü sahilini temizleme çalışmalarına katılan Suat Kümeç tomruklar arasında yeşil bir kutu fark etti. Kutuyu alıp denizden çıkaran Kümeç yaptığı ilk incelemelerde kutunun içinde bulunan cihazın ne olduğunu anlayamadı. Bunun üzerine elektronik eşyalar konusunda iyi olduğunu düşündüğü bir arkadaşını arayarak cihazın resmini attı. Kümeç yaptığı araştırmalar sonucunda cihazın, 200 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen fiber optik füzyon cihazı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Kümeç durumu polis ekiplerine bildirerek cihazı polis merkezi amirliğine getirerek teslim etti.

Konuyla ilgili Suat Kümeç yaptığı açıklamada, "Ben selle birlikte denize dökülen tomrukları toplama konusunda Orman İşletme Müdürlüğü personellerine yardımcı oluyorum. Tomrukları toplarken bir kitli sandık buldum. Sandığı açtığımda içinde kameraya benzeyen bir cihaz vardı ne olduğunu anlayamadım bir kenara koydum. Sonra araştırdım 200 bin TL civarında fiber optik füzyon cihazı olduğunu öğrendim. Bunu sahibine ulaştırmak istedim. İnşallah sahibi bulunur" dedi. - SİNOP

Tomrukların arasında bulduğu 200 bin TL'lik cihazı polise teslim etti
Tomrukların arasında bulduğu 200 bin TL'lik cihazı polise teslim etti
Tomrukların arasında bulduğu 200 bin TL'lik cihazı polise teslim etti
Tomrukların arasında bulduğu 200 bin TL'lik cihazı polise teslim etti
Tomrukların arasında bulduğu 200 bin TL'lik cihazı polise teslim etti
Tomrukların arasında bulduğu 200 bin TL'lik cihazı polise teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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