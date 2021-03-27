Tokyo Olimpiyatları'nda yetkili sayısı düşürülecek

Japonya, temmuz ayında Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısını, Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yarı yarıya düşürmeyi planlıyor. Delege, temsilci, yetkili ve basın mensupları gibi doğrudan bağlantısı olmayan kişilerin Japonya'ya girişine engel olunacak.

Tokyo Olimpiyatları için Japonya'ya gelecek kişilerin sayısı yarı yarıya düşecek. Olimpiyatlarla bağlantılı 30 bin katılımcının dışında kalan ve doğrudan olimpiyatlarla ilişkili olmayankatılımcı sayısının 60 binden 30 bine çekilmesi planlanıyor. Buna göre uluslararası komite, ulusal ve bölgesel federasyon temsilcileri, basın mensupları ile sponsorların davet ettiği misafirlerden oluşan katılımcıların girişi engellenmiş olacak.

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Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, daha önce düzenlediği basın toplantısında, Tokyo Oyunları'na dahil olacak katılımcı sayısının mümkün olduğunca düşürülmesi gerektiğini ve gerekli önlemlerin alındığını söylemişti.