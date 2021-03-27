Tokyo Olimpiyatları'nda yetkili sayısı düşürülecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokyo Olimpiyatları'nda yetkili sayısı düşürülecek

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Japonya, temmuz ayında Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısını, Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yarı yarıya düşürmeyi planlıyor. Delege, temsilci, yetkili ve basın mensupları gibi doğrudan bağlantısı olmayan kişilerin Japonya'ya girişine engel olunacak.

Tokyo Olimpiyatları için Japonya'ya gelecek kişilerin sayısı yarı yarıya düşecek. Olimpiyatlarla bağlantılı 30 bin katılımcının dışında kalan ve doğrudan olimpiyatlarla ilişkili olmayankatılımcı sayısının 60 binden 30 bine çekilmesi planlanıyor. Buna göre uluslararası komite, ulusal ve bölgesel federasyon temsilcileri, basın mensupları ile sponsorların davet ettiği misafirlerden oluşan katılımcıların girişi engellenmiş olacak.

BAKAN SİNYALİ DAHA ÖNCE VERDİ

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, daha önce düzenlediği basın toplantısında, Tokyo Oyunları'na dahil olacak katılımcı sayısının mümkün olduğunca düşürülmesi gerektiğini ve gerekli önlemlerin alındığını söylemişti.

Tokyo Olimpiyatları'nda yetkili sayısı düşürülecek

İlgili Haberler

Alessandro Arlotti kimdir? Alessandro Arlotti futbolu neden bıraktı?
Alessandro Arlotti kimdir? Alessandro Arlotti futbolu neden bıraktı?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ersun Yanal Şenol Güneş Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokyo Olimpiyatları'nda yetkili sayısı düşürülecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:40:01. #1.14#
title