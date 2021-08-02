Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, tribünde örgü ördü
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Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, tribünde örgü ördü

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanyalı yüzücü Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünlerde örgü ördü. Daley, ördüğü kazak, oyuncak gibi eşyaları internetten satarak beyin tümörü ile mücadele eden hastalar için yardım topluyor.

Kadınlar 3 metre tramplen dalışında sporcuları desteklemek için tribünlerde yer alan Büyük Britanyalı Tom Daley, örgü örerken görüntülendi. Cumhuriyet'in aktardığı haberde; "Made With Love By Tom Daley" diye sosyal medya hesabı bulunan sporcu, ördüğü kazak ve oyuncak gibi eşyaları internetten satarak beyin tümörüyle mücadele eden hastalar için yardıma dönüştüyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, tribünde örgü ördü

"BANA YARDIMCI OLDU"

Tom daley yaptığı açıklamada, "Örgü ve tığ işi öğrenmek bana yardımcı oldu ve bu sayede madalya kazandık" diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, tribünde örgü ördü
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