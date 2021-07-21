Tokyo Olimpiyatları'na giden Kadın Voleybol Takımımız'ı korona vurdu! Sporcularımız karantinada

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ve 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Eda Erdem Dündar ve 6 arkadaşı, koronavirüs ile ilgili 'soft' karantinada olduğu için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda açılış törenine katılamayacak.