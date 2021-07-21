Tokyo Olimpiyatları'na giden Kadın Voleybol Takımımız'ı korona vurdu! Sporcularımız karantinada
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Tokyo Olimpiyatları'na giden Kadın Voleybol Takımımız'ı korona vurdu! Sporcularımız karantinada

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A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ve 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Eda Erdem Dündar ve 6 arkadaşı, koronavirüs ile ilgili 'soft' karantinada olduğu için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda açılış törenine katılamayacak.

Aralarında Eda Erdem Dündar'ın da bulunduğu 7 milli sporcumuz, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı oldukları için karantinaya alındı.

7 sporcumuz da, Tokyo2020 açılış törenine katılamayacak.

Tokyo Olimpiyatları'na giden Kadın Voleybol Takımımız'ı korona vurdu! Sporcularımız karantinada

25 TEMMUZ'DA SAHAYA ÇIKACAKLAR

Takım antrenmanlarına katılan sporcular, 25 Temmuz Pazar günü Çin ile oynanacak ilk karşılaşmada sahaya çıkabilecek.

Tokyo Olimpiyatları'na giden Kadın Voleybol Takımımız'ı korona vurdu! Sporcularımız karantinada
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