Tokyo Olimpiyatları'na giden Kadın Voleybol Takımımız'ı korona vurdu! Sporcularımız karantinada
A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ve 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Eda Erdem Dündar ve 6 arkadaşı, koronavirüs ile ilgili 'soft' karantinada olduğu için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda açılış törenine katılamayacak.
Aralarında Eda Erdem Dündar'ın da bulunduğu 7 milli sporcumuz, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı oldukları için karantinaya alındı.
7 sporcumuz da, Tokyo2020 açılış törenine katılamayacak.
25 TEMMUZ'DA SAHAYA ÇIKACAKLAR
Takım antrenmanlarına katılan sporcular, 25 Temmuz Pazar günü Çin ile oynanacak ilk karşılaşmada sahaya çıkabilecek.