Tokyo Olimpiyat Oyunları: ABD: 3 - Türkiye: 2
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Tokyo Olimpiyat Oyunları: ABD: 3 - Türkiye: 2

Tokyo Olimpiyat Oyunları: ABD: 3 - Türkiye: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Millilerde Meryem 19, Hande 17, Eda 14, Zehra 12, Ebrar 6, Naz 4, Meliha ve Şeyma 2'şer sayı ile oynadı. Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20'de Arjantin ile karşılaşacak.

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

ABD: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Larson, Wong-Orantes (L) (Drews, Hill, Robinson, Ogbogu)

Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Tuğba, Naz, Meryem)

Setler: 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12

Süre: 2 saat 5 dakika (28,27,26, 25, 19)

-İHA-

Tokyo Olimpiyat Oyunları: ABD: 3 - Türkiye: 2
Tokyo Olimpiyat Oyunları: ABD: 3 - Türkiye: 2
Tokyo Olimpiyat Oyunları: ABD: 3 - Türkiye: 2
Tokyo Olimpiyat Oyunları: ABD: 3 - Türkiye: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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