Tokyo'dan göğsümüzü kabartan bir başarı daha! Merve Çoban bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Taha Akgül ve Ali Sofuğlu'ndan sonra günün bir diğer madalyası da Merve Çoban'dan geldi. Milli sporcumuz karate kumite kadınlar 61 kiloda bronz madalya kazandı.