Tokyo'dan göğsümüzü kabartan bir başarı daha! Merve Çoban bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Taha Akgül ve Ali Sofuğlu'ndan sonra günün bir diğer madalyası da Merve Çoban'dan geldi. Milli sporcumuz karate kumite kadınlar 61 kiloda bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalar peş peşe geliyor. Karetede Ali Sofuğlu ve güreşte Taha Akgül'ün başarılarının ardından milli sporcumuz Merve Çoban'dan da bronz madalya geldi.
YARI FİNALDE KAYBETTİ VE BRONZ MADALYA KAZANDI
Kadınlar Kumite 61 kg'da mücadele eden milli sporcumuz Merve Çoban, yarı final mücadelesinde Sırbistan'dan Jovana Prekovic'e 2-0 kaybetti ve bronz madalyanın sahibi oldu.