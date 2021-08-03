Tokyo'da yeni skandal! İki kadın atlet, testosteron seviyeleri yüksek çıktığı için men edildi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre yarışlarında Nabimyalı iki atlet Christine Mboma ile Beatrice Masilingi, oyunlardan men edildi. Afrika basınından World Athletics, sporcularının testosteron seviyeleri yüksek bulunduğu için men edildiğini yazdı.

Mbomba ve Masilingi ikilisi Tokyo Olimpiyatları'ndan men edildi. Fanatik'in haberine göre; iki sporcuda testosteron seviyesi yüksek bulunduğu için komite etti.

TESTOSTERON DÜŞMESİ GEREKİYOR

Sporcuların yarışlarda yer almaları için testosteron düşürücü ilaçlar kullanmak zorunda. Bu iki sporcunun seviyesinin yüksek olduğu ve bu gerekçeyle yarışlarda yer almasının engellendiği belirtildi.

ŞOV YAPTILAR

Mboma ve Masilingi ikilisi, bu yıl 400 metrede Avrupa atletizm pistinde bazı birinci sınıf gösteriler sergileyerek atletizm dünyasını kasıp kavurdu. 18 yaşındaki Mboma, henüz çarşamba günü gerçekleşen 400 metre yarışında 48.54 saniyelik müthiş performansıyla birincilik elde etti ve bu derecesiyle tarihteki en hızlı yedinci atlet oldu.