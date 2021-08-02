Tokyo'da siyasi skandal! Belaruslu atlet ülkesine götürülmek istenince Japonya'ya sığındı
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Tokyo'da siyasi skandal! Belaruslu atlet ülkesine götürülmek istenince Japonya'ya sığındı

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Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Belaruslu atlet Krystsina Tsimanouskaya ülkesinin antrenörlerini eleştirmesi sonrası ülkesi tarafından geri götürülmeye zorlanıldı. Bunun üzerine Tsimanouskaya, Japonya'ya sığındı.

Kyodo ajansının, yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, sosyal medyaya yüklenen videoda, kadın koşucu Tsimanouskaya'nın, takım koçlarını eleştirdiği görüldü. Tsimanouskaya, ülkesine geri gönderilmek istendi.

Tokyo'da siyasi skandal! Belaruslu atlet ülkesine götürülmek istenince Japonya'ya sığındı

TALEPTE BULUNDU

Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçağa binmeyi reddeden Tsimanouskaya, yerel emniyet güçlerinden koruma statüsü talebinde bulundu.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, 24 yaşındaki Tsimanouskaya'nın "ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde güvende olduğunu" açıkladı.

Tokyo'da siyasi skandal! Belaruslu atlet ülkesine götürülmek istenince Japonya'ya sığındı
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Tokyo'da siyasi skandal! Belaruslu atlet ülkesine götürülmek istenince Japonya'ya sığındı - Haberler Spor
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