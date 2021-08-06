Tokyo'da başarılar peş peşe geldi! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı
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Tokyo'da başarılar peş peşe geldi! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karate erkekler kata bireyselde mücadele eden Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'ı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Günün bir diğer bronz madalyası ise milli güreşçimiz Taha Akgül'den geldi. Akgül erkekler serbest stil 125 kiloda Moğol rakibi Munkhtur'u yendi. Öte yandan Ali Sofuoğlu, kazandığı başarıyla Türkiye'ye olimpiyat tarihindeki 100. madalyasını getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Karate erkekler kata bireyselde mücadele eden Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'ı mağlup ederek bronz madalya elde etti. Erkekler 125 kilo serbest stilde milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğolistan'dan Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek bronz madalya kazandı.

100. MADALYAMIZI KAZANDIK

Ali Sofuoğlu kazandığı bronz madalyayla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Milli sporcumuz olimpiyat tarihinde Türkiye'ye 100. madalyasını kazandırdı.

Tokyo'da başarılar peş peşe geldi! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Tokyo'da başarılar peş peşe geldi! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı - Haberler Spor
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