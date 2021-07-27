Tokyo 2020 Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Olimpiyat voleybol maçları!
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Tokyo 2020 Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Olimpiyat voleybol maçları!

Tokyo 2020 Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Olimpiyat voleybol maçları!
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3-0 lık Çin galibiyetinden sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bugün İtalya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maç olan İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. Peki, İtalya-Türkiye maçı ne zaman başlıyor? İtalya-Türkiye olimpiyat voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda verilecek?

İtalya-Türkiye voleybol maçı bugün başlayacak. Heyecanla beklenen maç dakikalar sonra başlıyor. Peki, Tokyo 2020 Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Olimpiyat voleybol maçları! Türkiye voleybol takımı kadrosunda kimler var?

İTALYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya - Türkiye Tokyo 2020 voleybol 2. grup maçı bugün 27 Temmuz Salı günü saat 10:25 'de başlayacaktır. Maç bugün sabah 10:25 'de ekranlara gelecek. Maçı TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA VERİLECEK?

Tokyo 2020 olimpiyat karşılaşmaları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında verilmektedir. Türkiye-İtalya voleybol mücadelesi bugün 27 Temmuz Salı saat 10:25'de TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

  • Frekans : 11.054
  • Polarizasyon : V (Dikey) Batı
  • Sembol Oranı : 30000
  • FEC : 3/4

İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIM KADROSU OYUNCULARI

Simge Aköz

Cansu Özbay

Şeyma Ercan

Meryem Boz

Hande Baladın

Meliha İsmailoğlu

Eda Erdem Dündar

Zehra Güneş

Naz Aydemir Akyol

Aslı Kalaç

Fatma Yıldırım

Ebrar Karakurt

Tokyo 2020 Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Olimpiyat voleybol maçları!
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