Tokyo 2020 Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Olimpiyat voleybol maçları!

3-0 lık Çin galibiyetinden sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bugün İtalya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maç olan İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. Peki, İtalya-Türkiye maçı ne zaman başlıyor? İtalya-Türkiye olimpiyat voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda verilecek?