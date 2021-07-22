Tokyo 2020 olimpiyatlarında VAR var mı? Tokyo 2020 futbol maçlarında VAR var mı, yok mu? VAR neden yok?

Tokyo 2020 olimpiyatlarının başlamasıyla birlikte futbol müsabakalarında VAR var mı merak edildi. Özellikle bugünkü Brezilya-Almanya maçında vara gidildi mi araştırılıyor. Peki, Tokyo 2020 olimpiyatlarında VAR olacak mı? Tokyo 2020 olimpiyatlarında VAR var mı? İşte detaylar...

Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında futbol maçlarında VAR sistemi olacak mı? Tokyo 2020 olimpiyatlarında VAR var mı? Tokyo 2020 futbol maçlarında VAR var mı, yok mu? VAR neden yok? Kısaca bilgiler sizlerle...

TOKYO 2020 OLİMPİYATLARINDA VAR VAR MI YOK MU?

Bugünkü Brezilya-Almanya maçında VAR'a gidilmediği görüldü. Bunun ardından izleyiciler turnuvada VAR olmayacak mı merak etti. Konu hakkında henüz resmi açıklama yer almadı. Fakat FIFA Dünya Kupası, EURO Avrupa Şampiyonası, Copa Amerika gibi büyük turnuvalarda VAR mevcuttu. Tokyo 2020 olimpiyatlarında da VAR'ın olduğu tahmin ediliyor. Ama bugünkü maçta hakem VAR'a gitmemiş olabilir denildi.

EURO 2020'DE VAR SİSTEMİ VAR MI?

Yapılan açıklamaya göre Euro 2020 turnuvasında VAR sistemi kullanılacaktır. Bugünkü Türkiye-İtalya maçının hakemlerine baktığımızda VAR hakeminin de olduğunu görüyoruz. Haliyle bu turnuvada VAR aktif olacaktır. Hakemler zorlandığı pozisyonlarda VAR'a gidebilecekler.

VAR SİSTEMİ NEDİR?

Video yardımcı hakem, yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir. Video yardımcı hakem sistemi, henüz futbol kuralları arasında yer almamasına rağmen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından çeşitli futbol organizasyonlarında denenmektedir.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Gol çizgisi teknolojisi, elektronik araçlar vasıtasıyla topun çizgiyi geçip geçmediğini tespit ederek hakeme yardımcı olan bir sistemdir. Gol çizgisi teknolojisinin amacı hakemlerin yetkisini almak değil karar vermelerine yardımcı olmaktır. Premier League, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında ortaya çıkan eleştirilerin ardından sisteme daha önce karşı çıkan FIFA, teknoloji için önerilen dokuz sistemi test etti ve sadece iki tanesi testlerden başarıyla geçti.

5 Temmuz 2012'de gol çizgisi teknolojisinin kullanımı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylandı. İki sistem ikinci bir test aşamasından geçirildi. FIFA Aralık 2012'de Brezilya'da düzenlenecek olan 2014 FIFA Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini kullanacağını ilan etti. Diğer yandan teknoloji 2013'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer'da kullanıldı. Ancak MLS'teki Kanada takımlarınin kaynak yetersizliği sebebiyle ev sahibi oldukları maçlarda kullanılmamaktadır. Gol çizgisi teknolojisi 2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki 12 stadyuma yerleştirilen GoalControl sistemi vasıtasıyla uygulanmaktadır.

2022 DÜNYA KUPASI VAR SİSTEMİ OLACAK MI?

VAR sistemi ilk olarak 2018 Dünya Kupası'nda uygulanmıştı. Buna göre 2022 Dünya Kupası'nda da VAR sisteminin uygulanması bekleniyor. Fakat Dünya Kupası eleme grup maçlarında VAR sistemi aktif mi henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.